Võimalik vaid... Hollandis? Meistrite liiga mängu eel olid väravad liiga madalad, põiklatti tõsteti kõrgemale

Arsenali mängija Vivianne Miedema (keskel) on saatnud otsustava palli Ajaxi väravasse.

Võid küll arvata, et kui lähed mängima Meistrite liiga mängu, on kõik viimase peal, kuid Londoni Arsenali jalgpallinaiskond avastas Amsterdami sealsele Ajaxile külla sõites, et päris ei ole.