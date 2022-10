Lappi meenutas esmakohtumist Rovanperäga: ütlesin naisele, et meie tulevik on per*es

Nimelt testis Rovanperä Lappile kuulunud Ford S2000 Fiesta ralliautot. «Kümme aastat tagasi sõitis Kalle nelikveolise Fiestaga, mis oli tegelikult minu auto. Üritasin teda õpetada, aga probleem oli selles, et mul polnud talle midagi õpetada,» rääkis Rovanperäst üheksa aastat vanem Lappi väljaandele Motorsport.

«Tol hetkel pöördusin oma naise poole ja ütlesin, et meie tulevik on per*es. Ma ei valetanud, » naljatas Lappi, kes on Toyotas Rovanperä meeskonnakaaslane.