Soome rallisõitja unelmate võimalus on käest libisemas

Tänavusel ralli MM-hooajal on jäänud pidada veel kaks etappi, oktoobri lõpus Kataloonias ja järgmise kuu alguses Jaapanis. Hispaanias ohjab Hyundai i20 Rally1-autot koduradadel startiv Dani Sordo, kuid Jaapanis startiv kolmas Hyundai sõitja on veel lahtine.

Teemu Suninen. Foto: Vincent Thuillier/Hyundai Motorsport

Rallit.fi kirjutas, et Suninen on üks võimalikke kandidaate kolmandaks sõitjaks. Samas, Hispaania väljaanne Revista Scratch teab rääkida, et ka Jaapani etapil on Ott Tänaku ja Thierry Neuville’i tiimikaaslaseks kogenud Sordo.

Sordo on sel hooajal startinud vaid kolmel MM-rallil, kuid on kõik need lõpetanud poodiumil. Muide, aasta viimased rallid sõidetakse asfaltkattega teedel ning seal võiks paremat minekut näidata Hyundaid läbi ja lõhki tundev Sordo.