JÄRELVAADATAV ⟩ Pärnu sai taas kätte geimi, aga Võru mängu

Enne mängu:

Pärnu peatreener Toomas Jasmin: «Selveri vastu peetud viimane mäng meeldis mulle treenerina rohkem, kui sellele eelnev RTU vastu, just emotsionaalselt. Aga oleks tahtnud geimi kätte saada mõlemalt. Eks me rabeleme edasi, punkt korraga ja geim korraga. Eelmises omavahelises mängus Võruga tegime metsikult omavigu, nüüd olid need Selveri vastu kontrolli all, seda tahaks samamoodi hoida.»