PM SOOMES ⟩ Jukka Toijala: mõnel mehel võtab selle tasemeni jõudmine veel aega

«Soome üllatas selle poolest, kui agressiivselt nad tulid ründelauda. Alustasime korraliku kaitsega, aga me ei saanud lauda kätte. Laud on väga oluline osa kaitsest. Eks see võtab energiat. Saime tagasi mängu, aga siis hakkasime valesid otsuseid tegema. Hakkasime riskeerima, eksisime lihtsatel visetel ja saime kohe korvi vastu. Nii see vahe tuleb ja kui see läks üle kümne, tekkis mentaalne väsimus. Noored kutid ei ole harjunud, et kui ei suju, siis võtame rahulikult ja vaatame järgmisel rünnakul uuesti. Kõva kogemus kõigile,» võttis peatreener mängu kokku.

Mõttepauside ajal rõhutas peatreener korduvalt meestele, et nad tegutsevad väljakul liiga pehmelt. «See on harjumuse küsimus. Mõned ei mängi füüsiliselt nii tugeval tasemel. Esimene asi, millest rääkisime, oli mentaalne valmisolek. See on kõige olulisem. Pärast seda tuleb füüsiline valmisolek. Rääkimine on üks asi, aga teine asi on see, kui sa polegi harjunud sellise survega,» lausus Toijala.

Kõige paremini õnnestus Eestil teine veerandaeg. Toijala tõdes, et leidis siis üles hea viisiku, kes sai kaitses hakkama ning suutis leida ka kiirrünnakuid. Ent kui Soome omalt poolt kaitses juurde pani, jäi mäng meie poolelt liiga seisma.

Kuigi Eesti sai suure kaotuse, ei maksa unustada, et seitse soomlast mängis septembris EMil veerandfinaalis. Meil oli võrreldes mõne kuu tagusega hoopis teine rivistus. Paljud mehed astuvad koondises alles esimesi samme.