Toyota lubas koosseisu avaldada lähiajal. Kas Tänakule üldse jagub ruumi?

Võistkonna pealik Jari-Matti Latvala ütles lõppenud hooajal korduvalt, et sooviks jätkata samas – mõlemad tiitlid toonud – rivistuses. Samas pole kõik ainult tema endi kätes. Kuigi ametlikke teateid veel pole, näikse olevat paigas, et Esapekka Lappi lahkub ning asendab Hyundaist taandunud Ott Tänakut.

Kui varasemalt räägiti üsna tõsiselt sellest, et eestlane võiks taasliituda Toyotaga, siis nüüd on kurss muutunud. Üha tõenäolisem paistab, et Jaapani autotootja edutab oma meest Takamoto Katsutat, kes seni esindanud n-ö järelkasvutiimi.

Latavala ütles vahetult pärast pühapäeval lõppenud Jaapani rallit, et koosseis pannakse lukku tuleva kahe nädala jooksul. «Usun, et tema on üks võimalus. Ta on tõestanud, et suudab tulemust teha. Aga me pole veel nimekirja kinnitanud,» kommenteeris tiimipealik Katsuta olukorda.