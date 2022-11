1. Kes võidab?

Kõige tõenäolisem on, et Kataris võidab ajaloo kuuenda MM-tiitli Brasiilia. Vähemalt niimoodi ütleb uurimismeeskond, mis on kokku pandud Innsbrucki, Genti ja Luksemburgi ülikooli ning Dortmundi ja Müncheni tehnikaülikooli teadlastest.