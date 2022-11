OTSEBLOGI ⟩ Kaotusseisust välja tulnud Horvaatia on Kanadat vastu muru surumas

Horvaatia mängis avavoorus Marokoga väravateta viiki. Ehkki tabamuseni ei jõutud, näitasid mõlemad meeskonnad kvaliteetset jalgpalli, mille pealt, nagu öeldakse, saab edasi minna. Et horvaate ootab viimases voorus ees mäng väga tugeva Belgiaga, teavad nad, et nüüd on vaja võtta kolm punkti.