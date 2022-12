OTSEÜLEKANNE ⟩ Hooaja esimese tiitli nimel võitlevad Tartu Bigbank ja Selver/TalTech

Rikbergi sõnul on kõik mängijad finaaliks mängukorras, kuigi muresid jagub ikka. «Osa muredega tegeleme ka reisi ajal, et koju jõudes oleksid kõik parimas võimalikus vormis ja võimelised aitama,» lisas peatreener.

Selver/TalTechi viimase aja mänguvorm on olnud kõikuv, meeskonda on seganud haigused ja vigastused. Peatreener Andres Toobali sõnul annavad tema ja ka mängijad endast kõik, et hooaja esimene tiitel endale võita.

«Ikka tahaks seda saada! Aga eks Tartu tahab ka. Pean poolfinaali eest Pärnut tänama, et nad meile pinge peale panid, nii treeneritele kui mängijatele. See oli meile hea proovikivi, ma pole peatreenerina sellises olukorras enne olnud, kus oled favoriit ja on selline raskem periood ka meeskonnas. Oli raske, aga suutsime välja tulla ja üritame selle finaalis enda kasuks maksma panna,» sõnas Toobal.

Tallinna Selveri peatreener Andres Toobal (keskel). Foto: Sille Annuk

«Finaalis ma ei paneks kummalegi favoriidikoormat, plusse ja miinuseid on mõlemal. Eks neil on selle raske reisi tõttu ka kuklas ehk vabandus võtta, kui ei peaks õnnestuma, aga eks selliseid reise on enne ka kogetud ja ma ei usu, et finaalis see neid segama hakkab. Finaalis on üks mäng ja selge see, et keegi seal mingile väsimusele ei mõtle ja neil on plussiks see, et kõva mäng on all.»

Toobalil on selle võrra kergem, et vahepeal vigastusega väljas olnud meeskonna rünnakuliider Oliver Orav on tagasi. «Selle võrra on mul vangerdamisruumi rohkem. Selge see, et Orav aitas meid finaali (tõi teises kohtumises 24 punkti – toim.), seda käiku ei oodatud,» sõnas Toobal sel hooajal nurgaründajana mänginud mehe kohta, keda selles mängus diagonaalina kasutati.