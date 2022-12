BLOGI ⟩ Argentina alistas penaltiseerias Prantsusmaa ja tõusis kolmekordseks maailmameistriks

Seal saigi Argentina lõpuks oma tahtmise. Nende lööjad Messi, Dybala, Paredes ja Montiel kõik sahistasid, nagu ka Prantsusmaa esimene ja neljas mees – Mbappe ja Kolo Muani. Ent Comani ürituse tõrjus Martinez ning Tchouameni löök vuhises sootuks väravast mööda, mis tähendaski, et Argentina tõusis 36-aastase vaheaja järel taas maailmameistriks!

Enne mängu:

Kes on selle mängu soosik?

Pigem Argentina. Selle aasta MMi finaalis lähevad vastamisi tõelised jalgpallimaailma gigandid, kellel mõlemal viimastel aastatel kogemusi turniirivõitude näol. Selles mängus saavad väiksed detailid maksma, ent viimased kohtumised on näidanud, et Argentina endale liiga palju vigu ei luba. Samuti räägib nende kasuks ajalugu. Meeskonnad on kohtunud varem viis korda, millest Lõuna-Ameerika koondis võitnud neli. Viimase lahingu, mis toimus neli aastat tagasi MMi kaheksandikfinaalis, võitis 4:3 Prantsusmaa.