Latvala kardab, et kaks korda MM-sarjas teiseks tulnud hoolealune mõtleb üle

Soomlase meelest on waleslase suurim vastane tema ise. «Ta peab oma õlad lõdvemaks laskma. Ma arvan, et see on kõige olulisem osa. Sa võid liiga palju mõelda. Ma arvan, et see on peamine. Tal on kõik selleks olemas, et järgmisel aastal edukas olla,» lisas Latvala.