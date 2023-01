Endine Inglismaa jalgpallitäht: Venemaa taksojuht tahtis mind 2018. aasta MMi ajal tappa

«Juht vaatas mind ja ütles halvas inglise keeles: ütle oma sõpradele, et rohkem nad sind ei näe. Ta rääkis kohutavatest asjadest, mida teeb naistega nagu mina. Vastasin juhile, et ei mõista teda. Ta kirjutas tõlkeprogrammi abil: täna õhtul ma sind koju ei vii, sõidad minuga,» vahendas Scotti autobiograafias kirjutatut ajaleht The Mirror.