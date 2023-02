OTSEBLOGI ⟩ Kas Kristjan Ilves säilitab hea vormi ka Oberstdorfi MK-etapiks?

Täna on stardis 47 kahevõistlejat, Ilves hüppab 40-ndana. Viimasena laskub tornist MK-sarja üldliider, austerlane Johannes Lamparter.

Ilvese hüppevorm on liikunud tõusvas joones. Vahepeal oli tal just oma trumpalal raskusi, ent eelmise nädala etapid Seefeldi minituuril tõid 16., 4. ja 6. koha. MK-sarja punktitabelis kerkis Ilves üheksandaks.

Ideaalse õnnestumise korral polnuks esikolmikusse pääsemine võimatu, kuid Ilves ütles Postimehele, et tegelikult võttis ta Seefeldi võistlusest maksimumi. Kõige enam valmistas talle heameelt asjaolu, et alates aasta algusest on hüppevorm läinud ülesmäge.