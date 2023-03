Suusaliidu tegevjuht lahvatanud skandaalist: see asi läks meil natukene käest ära

«Tegelikult peitub kogu asja tuum selles, et murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse soov ja eesmärk oli luua võimalus meie noortele ja järelkasvule, kes järgmise viie kuni kaheksa aasta pärast moodustavad rahvuskoondise tuumiku; et neil oleks võimalus tulla ja kogeda oma kodupubliku ees, mida tähendab MK-etapp, millisel tasemel nad praegu on, kui palju on vaja tööd teha, et jõuda sinna, kuhu nad ise tahavad ning kuhu meie tahame, et nad jõuaksid,» jätkas ta.