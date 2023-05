Tänaku tiimikaaslane läheb Portugali kõrgete eesmärkidega: sihin poodiumit

Loubet hooaeg on seni olnud pigem keeruline. Kuigi kohati on ta suutnud näidata head kiirust, siis erinevate eksimuste ja tehniliste probleemide tõttu pole tal õnnestunud kõrgesse mängu sekkuda.

Nüüd loodab 26-aastane prantslane, et just Portugalis võiks tulla tugev tulemus. «Ma olen väga õnnelik, et sinna lähme. Nüüd lähme rallile, kus tunnen ennast väga mugavalt,» rääkis Loubet Dirtfishile antud intervjuus.

«Hooaja alguses olin ma natuke ettevaatlik, aga nüüd on ralli, kus ma tunnen, et kiirus on olemas. Ma olen päris kindel, et me suudame võidelda… peame olema vähemalt esimese nelja seas ja üritama poodiumit,» avaldas Tänaku tiimikaaslane eesmärke.

«See on eesmärk, sest eelmisel aastal olime Kreekas ja Sardiinias kiired ja astusime hea sammu edasi mullu. Nii et me võime sellesse uskuda,» lisas ta.

M-Spordi tiimipealiku Richard Milleneri sõnul midagi lihtsat ei ole, sest konkurents on väga tugev.