Neymari ohtlik ekslemine F1 rajal sunnib sarja muutustele

On tavapärane vaatepilt, et samal ajal kui meeskonnad ja sõitjad valmistuvad eelseisvaks võistluseks, jalutavad stardirivis ringi arvukad külalised, nende seas meeskondade toetajad ja eriti tähtsad külalised. 31-aastane Neymar eksles juuni alguses Barcelona ringraja stardi-finišisirge murulapil, samal hetkel, kui vormelid kohalt minema kiirendasid.

Rahvusvahelise autoliidu (FIA) president Mohamed bin Sulayem ütles teisipäeval mootorispordi maailmanõukogu kohtumisel, et Hispaania GP-l juhtunust tuleb õppust võtta. «Oleme FIA-le kinnitanud, et võetakse kasutusele meetmeid, tagamaks, et midagi sellist enam ei korduks,» kommenteeris vormel 1 sarja tegevdirektor Stefano Domenicali, vahendab Kronen Zeitung.

Sarnane juhtum leidis aset ka aprillis Austraalia GP-l. Melbourne'is lubati finišilipu lehvides rajale arvukalt fänne, kuigi vormelite jahutusring oli veel käimas. Sama probleem esineb ka teistes võidusõidusarjades, tunnistas Sulayem.

«Mitte ainult vormel 1, vaid ka vormel E, kestvussõidu maailmameistrivõistluste ja teiste võidusõidusarjade puhul näeme, et stardirivi ääres on liiga palju inimesi,» ütles Sulayem. Ilmselt saab juba järgmistel F1 etappidel näha, kuidas FIA olukorrale reageerib ning millised on tagajärjed spordiüritusi külastavatele VIPidele.