Rovanperä enne Soome rallit: kodupubliku ees sõitmine ei tekita mulle lisasurvet

«Taktika kohta ei saa ma veel midagi öelda, kuid eesmärk on üsna selge. Proovime saada võimalikult palju punkte just MM-sarja silmas pidades,» rääkis Rovanperä Rallit.fi-le.

22-aastase ralliässa sõnul oleks tore kodupubliku ees ralli võita, aga kui see pole võimalik, siis proovitakse sõita lihtsalt targalt. «Kodune võistlus ei too mulle mingit lisasurvet ega stressi. Igat rallit proovid sa võita. Tänavu on garanteeritud, et võita on sama raske kui eelmisel korral, sest oleme jälle esimese autona rajal,» märkis Rovanperä.