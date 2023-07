Volkov liitus Narva Transiga, kelle fänni vastu ta hiljuti rusikaid kasutas

23. juulil peetud Tallinna Flora ja Transi vahelise Premium liiga mängu ajal leidis tribüünil aset intsident, kus Volkov sattus rüselusse Narva klubi fänniga ja lasi käiku ka rusikad. Volkov eemaldati pärast intsidenti staadionilt ja hiljem ka Kalju klubist, kelle president Kuno Tehva ütles, et nendel on selliste asjade suhtes nulltolerants. Täna andis Narva Trans teada, et Volkov on ametlikult nüüd nende ridades.