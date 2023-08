Soome rallil poodiumikohta nooliv Suninen: pikk tee on veel minna

«Sõita on olnud üsna keeruline. Vihmas oli vähe haardumist ja siis oli ka enesekindlus kadunud. Peame selle ja ka sõidurütmi tagasi saama,» mõtiskles Suninen Soome väljaandele Ilta-Sanomat.

Ilmaprognoos lubab Soomes vihmast pärastlõunat. Sunineni jaoks ei tee see olukorda paremaks. Kui Suninen suudab kolmandat kohta hoida ralli lõpuni, oleks see tema esimene poodiumikoht Rally1-auto roolis, sest Hyundai meeskonna kolmandaks sõitjaks sai ta pärast Craig Breeni hukkumist Horvaatia ralli testil.

«Tahaks väga poodiumikohta hoida, kuid pikk tee on veel minna. Ootused tõusevad võistluse edenedes ja tempo tõuseb, mis on iseenesest hea,» nentis Suninen.

Soomlane kurtis, et hommikul libises märjal teel auto tagumine ots liiga palju. Samast probleemist rääkis ka ta meeskonnakaaslane Thierry Neuville.

«Tagumine ots on libe, mistõttu usaldus auto vastu pole kõige parem. Sõidan esimest korda sellistes tingimustes selle autoga, nii et ikka tuleb uusi asju ette. Isegi seadete leidmine põhineb parimatel oletustel. Selgeid vastuseid pole, aga oluline on olla julge,» lisas soomlane.