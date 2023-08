Korraldaja MM-etapi võimalikust ärajäämisest: usume, et olukord laheneb

Toyota ja Hyundai said testimisega jätkata neljapäeval, M-Sport alustab oma programmiga laupäeval, kuid seda Kreeka põhjaosas. MM-etapi korraldaja Pavlos Athanassoulas kinnitas, et praegu ei ole põlengud levinud kiiruskatsete piirkonda.

«Me oleme suhtluses ning teame, et hetkel ei mõjuta põlengud absoluutselt rallitrassi. Loomulikult teeme tihedat koostööd Peloponnesose piirkonna ja Kesk-Kreeka prefektuuriga,» rääkis Athanassoulas DirtFishile.

«Me ei muretse praegu – usume, et olukord laheneb väga kiiresti ja tulekahjudega tegeletakse. See (metsatulekahjud – toim) ei ole ainult Kreeka probleem, sellega on üle maailma hädas paljud riigid,» lisas ta.