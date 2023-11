Messi lükkas ümber enda kohta tiirleva kuulujutu

Kuna USA profiliiga MLSis on põhihooaeg lõppenud ja Miami Inter play-offi ei pääsenud, hakkasid viimastel nädalatel ringlema kuulujutud, nagu võiks Messi siirduda laenule Euroopasse, näiteks oma vanasse koduklubisse FC Barcelonasse. Nüüd tegi Messi intervjuus L’Equipe’ile selgeks, et seda ei juhtud.

«Minu karjäär Euroopas on läbi,» olid tema selged sõnad L’Equipe’ile, et ta ei soovi praegusest koduklubist laenule minna. «Ei, üldse mitte - see pole võimalus, mida ma kaalun.