JÄRELVAADATAV ⟩ Võru seljatas Lõuna-Eesti derbis Tartu

Võru polnud sel hooajal veel Tartust jagu saanud, kaotades kaks esimest mängu vastavalt 0:3 ja 1:3.

Liigatabelis kerkis Võru 21 punktiga kolmandale kohale. Teisel kohal oleval Tartul on punkte 33 ja liidril Selver/TalTechil 42.

Järgmisena võõrustab Võru 24. jaanuaril tabeli punast laternat Jēkabpils Lūši. Tartu kohtub sama vastasega 27. jaanuaril võõrsil.

Foto: Baltiliiga.ee

Enne mängu:

Liigatabelis on Võru ja Tartu lähikonkurendid. Liidermeeskond Selver/TalTechil on koos 42 punkti, teisel kohal paikneval Tartu Bigbankil on mäng vähem peetud ja 33 punkti. Kolmas on Daugavpilsi Ülikool/Ezerzeme 20 punktiga, neljas 18 punktiga Võru VK Barrus, viies 16 punkti kogunud Pärnu VK, kuues, 15 punktiga Gargždai Amber Volley, seitsmes 12 punktiga RTU/Robežsardze/Jurmala ja kaheksas 6 silmaga Jekabpilsi Luši.

Tartu ja Võru on ametlikes kohtumistes kahe aasta jooksul praeguseks kohtunud kokku kaheksa korda ning seni on kõik (!) Lõuna-Eesti derbid lõppenud Bigbanki võiduga. Tänavusest duellides on tartlaste võidunumbrid olnud vastavalt 3:0 (25:21, 25:23, 25:16) ja 3:1 (25:21, 25:27, 25:15, 25:23).

Bigbanki peatreener Alar Rikberg ütleb, et senised omavahelised mängud on neile positiivselt kulgenud mitmel põhjusel. «Oleme kontrolli alla saanud Võru diagonaalründaja Renato. Ja üldises plaanis samuti ise korralikud partiid teinud ning Võru on mänginud alla oma võimete. Selleks kohtumiseks me eriliselt ei valmistu, see on üks põhiturniiri reamäng, samas on sel omajagu kaalu ja tahaksime jälitajate ees oma edumaad säilitada,» rääkis Rikberg.