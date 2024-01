Martin Järveoja võistleb algaval hooajal rohelise kiivriga

«Kuna Martin on meie tooteid ka varem kasutanud, siis on meil suur rõõm teha koostööd sportlasega, kes meie ettevõtet päriselt väärtustab. Martin võistlebki 25. jaanuaril Monte-Carlos algaval 2024. WRC hooajal uues silmatorkavas SAMI disainiga rohelises kiivris,» selgitas SAMI Machinery OÜ tegevjuht Villu Valm pressiteates.

Valm lisas, et autoralli on üks paremaid näiteid, kus inimeste ja tehnika koostöö lubab saavutada vingeid tulemusi: ilma hea tehnikata ei tee sõitjad tegusid ja ilma hea meeskonnata ei ole tasemel tehnikast palju kasu.

«SAMI missioon on varustada teehooldajaid parima professionaalse tehnikaga, et liiklus sujuks, teed oleks heas korras ning kõik inimesed jõuaksid oma sihtpunkti ohutult ja õigel ajal. Samamoodi muudab Martini töö võistlusraja läbimise võimalikult kiireks ja juhile etteaimatavaks. Loodame, et SAMI värvides kiiver annab selles rollis eneseusku ja õnne,» lausus Valm.