Kõnealune üllatus juhtus poolfinaalis Harry Goodwiniga, kui vastase viske ajal hakkasid ühel hetkel kõlaritest kostma valjud seksihüüded. Õnneks läksid need eetrisse vahetult pärast Goodwini veeretust, seega tema sooritust need otseselt ei seganud.

Poolfinaali kohapeal jälginud publik sai intsidendi üle kõhutäie naerda. BBCs ülekannet kommenteerinud David Corkhill lahendas asja samuti oskuslikult. «Tundub, et meil on kusagil mingi probleem. Loodetavasti lahendatakse see «heliprobleem» kiiresti,» sõnas ta.