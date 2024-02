REPLIIK ⟩ «Pihtas põhjas» korvpallisaate kadumiseni viinud sündmusteahela algusel oli selge põhjus

«Ühe saatejuhi, Gert Kullamäe rahaline karistamine ja ähvardamine treeneri litsentsi äravõtmisega Eesti korvpalliliidu juhatuse liikme poolt on tekitanud olukorra, kus avalikus ruumis, vähemalt teatud persoonidele, on korvpalliteemade arutamine muutunud võimatuks,» seisis pressiteates.

Korvpalliliit esitas vastulause , kus märgiti, et kindlasti ei soovita meediat «suukorvistada, kuid vastavasisuline kokkulepe, et meedias hoidutakse kohtunike töö kritiseerimisest sai kokku lepitud Liigas osalevate Klubide nõukogus enne hooaja algust.»

Miks? «Pihtas põhjas» taskuhäälingus ning ühes teises väga populaarses saates, kus samuti üks Eesti meistriliiga klubi peatreener iganädalaselt osaleb, tambiti kohtunikke üsna valimatult. Ehk võiski see toimuda osati ka läbi huumoriprisma. Aga paljud noortetreenerid võtsid sellest eeskuju ning lendasid oma mängudes arbiitritele kraesse. Matšidel, kus vilistavad ehk 13-14-15-aastased, alaealised. Asi olevat üsna kontrolli alt väljunud. Kes teab, ehk läks mõni väga tugeva potentsiaaliga kohtunik kaotsi? Pole saladus, et see amet pole Eestis kõige populaarsem valik.