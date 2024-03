Sel hooajal võisteldakse Keenias märtsi viimasel nädalavahetusel, erinevalt eelmistest aastatest, mil Aafrikas kihutati suve keskpaigas. Praegu on Keenias vihmaperiood, mis muudab olud väga keeruliseks ning meeskonnad peavad võtma kasutusele erilised meetmed.

Nimelt on kõik tippkonkurentsis olevad meeskonnad võtnud kasutusele snorklid. Tegemist on õhuvõtu lisatoruga, mis paigaldatakse autole kaardilugeja poolel esiklaasi külgele. See aitab vältida vee ja liigse tolmu jõudmist mootorisse.