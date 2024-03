Üks aktiivsetest oma trummile pihta andjatest on Johan Kärp, Rapla Avis Utilitase meeskonna suure konkurendi Pärnu Sadama meeskonna tegevjuht. «Ma ei kujuta ette, et me enam Raplasse mängima ei tuleks!» ütleb ta, näol võimalikest tõsiseim ilme. Sest tema hea semu ja rivaal, Rapla klubi tegevjuht Jaak Karp ähvardab meistriliiga tasemel pillid kotti panna.