BLOGI JA GALERII ⟩ Kalev/Cramo alustas Eesti-Läti liiga poolfinaali ülikindla võiduga Ventspilsi üle

Põhiturniiril võitis Kalev 30 mängust 29, Ventspils aga 20. Kalev sai oma ainsa kaotuse suursoosik Prometeilt. Ventspils alistati jaanuaris võõrsil 110:88 ja märtsi keskel kodus 81:60. Erinevalt tartlastest on Kalevil nüüd Läti sadamalinna tiimi vastu koduväljakueelis ja see on oluline. Kaht linna lahutab umbes 500 kilomeetrit, reis on väsitav.