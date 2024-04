Elektrivormelit proovinud Aron: kui F2s poleks nii hästi läinud, siis ma ei oleks seda võimalust saanud

Paul Aron sai täna esimese eestlasena sõita vormel E elektrivormeliga Misano MM-etapi treeningul. 20-aastane roolikeeraja avaldas, et võimalus tipptasemel profisarjas osaliselt kaasa lüüa tuli väga viimasel hetkel, kuid usub, et hea hooaja algus F2-sarjas on tema aktsiaid tõstnud.