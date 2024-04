Esmakordselt võib Toyota meeskonnas näha samal rallil osalemas nende kõiki sõitjaid. See tähendab, et lisaks täiskohaga kihutavatele Elfyn Evansile ja Takamoto Katsutale, tulevad starti ka Sebastien Ogeir ja Kalle Rovanperä. Seni on MM-rallidel stardijoonel korraga olnud kolm Toyota sõitjat.