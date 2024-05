Kaheksakordne autoralli maailmameister pole kaugeltki rahul spordiala seisuga. Tema sõnul peavad rallijuhid tegema endast kõik, et autode hinda madalamaks saada ja sellega uusi tootjaid tippsarja lisada.

Samuti on prantslase hinnangul vaja autoralli populaarsust kergitada. Selleks on tal ka selge ettekujutus olemas. «Maailmas paneb küll raha asjad liikuma, ent mul on ettekujutus rallidest, mis peaksid MM-sarja kuuluma. Samas saan ka promootoritest aru,» lausus Ogier ralliportaalile Rallit.fi.