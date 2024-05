Kolm soovijat, kuid kaks saajat – kus toimuvad järgmised laskesuusa MMid?

Laskesuusatamine. Pilt on illustratiivne.

Kõik eestlastest talispordisõbrad on kursis tõsiasjaga, et 2027. aastal toimub laskesuusatamise MM Otepääl. Täna selgusid aga need huvilised, kes tahaksid biatlonipidu võõrustada pärast Eestit.