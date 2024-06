PM ROOMAS Viie sajandikuga eesmärgile alla jäänud Kivikas: lõpus enam varu polnud

«Pigem oli raske jooks,» välkanalüüsis välejalg pärast võistlust oma esitust. «Võib-olla küll mitte kohe algusest peale - esimene 100 oli täiesti korralik ja kurvi lõpus jõudsin veel mõelda, et on päris hea minek - aga siis kuidagi polnud enam midagi juurde panna.»

Kas ja kui palju see teda täna mõjutas? «Eks natukene ikka, aga kui palju, ei tea. Ent mulle siiski meeldib see, kui ma näen konkurente alles kurvi lõpus või hiljem. Täna nägin tõesti neid algusest peale, kuigi võib-olla nii palju see ei seganudki,» sõnas Kivikas.