PM ROOMAS Lillemets EMi avapäevast: enam-vähem midagi ei valuta. See on ainus positiivne

Lillemets läbis 100 meetrit 11,03ga, hüppas kaugust 7.16 ja tõukas kuuli 14.22. Seda, mida ta täpsemalt esimese kolme ala kohta lõunapausi kostis, saab lugeda SIIT , kuid kiirresümee oli, et midagi soovitult välja ei tulnud ning dekatleet avaldas lootust, et õhtune sessioon tuleb veidi ilusam.

Kuigi Lillemetsa kõrgushüppe tippmark on 2.09, siis rekordvõistluses on ta üle läinud 2.00. Nõnda täna lennatud 1.99 kõige hullem ei tundugi, eriti kuivõrd nii see kui ka 1.96 alistusid alles viimasel katsel. «Jah, natukene oli õnne ka. Kümnevõistlejate värk – ikka juhtub, et tuleb mitu kõrgust kolmandal katsel,» sõnas ta muiates.