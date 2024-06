PM ROOMAS Katkestanud Lillemets lubas kahe nädala pärast taas stardis olla

Kuigi esimesest kahest tõkkest läks ta puhtalt üle – kolmas kukkus siiski – siis mõttes pilti tagasi kerides nentis ta, et ka need polnud väga head. «Algusest peale oli pigem jama – ei olnud nii ründav, kui pidanuks,» nentis ta ning möönis, et ka vastuolulisel soojendusstaadionil tehtud esimene soojendusjooks oli samasugune.