OTSEBLOGI Mikkelsen on liider, aga esiviisik mahub vaid 7,7 sekundi sisse!

Poola MM-ralli liider on seda autot rooliv Andreas Mikkelsen.

Poola MM-ralli algas neljapäeva õhtul küll Ott Tänaku katsevõiduga, aga 2019. aasta maailmameister katkestas reede hommikul, kuna tema auto põrkas kokku hirvega ning sai liiga palju viga, et edasi sõita. Nädalavahetuse eel on seis pingeline, sest viis paremat on tihedas pundis!