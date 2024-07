Eesti on järgmine aasta jälle MM-sarjas, aga edasi? Rally Estonia kaugem tulevik on lahtine

Rally Estonia korraldajad on varem mõista andnud, et WRC-sari on soovinud nendega sõlmida pikaajalist lepingut, kuid selleks oleks tarvis stabiilset riigipoolset toetust. Viimasel ajal on aga MM-sari sõlminud mitmeid lepinguid võistlustega väljaspoolt Euroopat. Kuna MM-kalender pole kummist, tähendab see, et Euroopa etappidele jääb tulevikus WRC-sarjas aina vähem ruumi.

«Eks see järjest raskendab väikeriikidel, nagu Eesti ja Läti, olla MM-karusselli peal. Me peame vaatama peeglisse. Rotatsioon on üks loogiline lahendus – kord korraldad EM-, siis jälle MM-etappi. Küsimus on selle tiheduses: kas see toimuks üle aasta, et kord ERC ja siis WRC või on ta ERC, WRC, WRC ja ERC,» arutles Aava juuni alguses ilmunud Postimehe artiklis Eesti võimaluste üle ralli tippsarjades osaleda.