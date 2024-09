Mõttekoht Fourmaux'le: kas Hyundai uppuvale laevale on ikka mõtet hüpata?

«Mul pole aimugi, mis saab,» vastas Lappi, kui Soome rahvusringhääling temalt tuleviku kohta küsis. «Üks on kindel: täishooaega ma ei saa, kuid praegusel hetkel tundub, et ka pooliku hooaja otsus pole enam minu kätes.»

Tiimipealik Cyril Abiteboul on teemat kommenteerides olnud siiani kidakeelne, lausudes vaid, et nad jälgivad sõitjate valikut langetades pingsalt seda, mida teeb Toyota.

Praeguseks on kindel see, et tiimi tänavused põhisõitjad Thierry Neuville ja Ott Tänak kihutavad täiskohaga ka järgmisel aastal. Belglane sõlmis Hyundaiga äsja ka uue lepingu, kuid ebaselge tuleviku tõttu – käivad sahinad, et Lõuna-Korea autotootja võib 2026. aastast autoralli MM-sarjast lahkuda – löödi käed kõigest üheks aastaks .

Endast rääkides on soomlane aga rahul, et tänavu just osa-, mitte täiskoormusega kihutab. «See on imeline. Mul on nende pauside ajal olnud nii palju aega kõike muud teha. See oli kahtlemata õige otsus. Mina seda ei kahetse,» sõnas Lappi, kes istub järgmisena Hyundai rooli Tšiilis.