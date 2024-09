Võimlemiskaunitar avaldas, mida fännid temalt anuvad

21-aastane Dunne pole võimlemisareenil (veel) võitnud küll kulda ja karda – jutt käib siinkohal individuaalsetest etteastetest ja rahvusvahelistest võistlustest, sest võistkondlik USA üliõpilastiitel on tal olemas – kuid on suutnud enda ümber ehitada äärmiselt populaarse brändi, mille tõestuseks 8,1 miljonit jälgijat TikTokis ja 5,3 miljonit jälgijat Instagramis.

Ent sotsiaalmeedias olemisel on ka varjukülg, sest nõnda oled sa kättesaadav ka kõikidele veidrikele. Hiljuti «Best of Both World with Flau'jae» taskuhäälingus uuritigi Dunne'ilt, millistest kommentaaridest on ta kõige rohkem väsinud.