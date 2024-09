Tänak ja Ogier jätkavad FIA torkimist

Tänak rääkis neljapäeval, et praegu on F1s ja WRCs sõitjad saanud karistada, sest on esinenud kas vulgaarse sõnavaraga või esitanud ametnike kohta karme süüdistusi. Seda viimast tegi Kreeka MM-rallil Sébastien Ogier ja sai selle eest tingimisi karistuse.

«Seda on Sebiga juhtunud rallis, aga nüüd näeme seda ka F1s. Kui mõelda nendele asjadele tervikuna, siis mulle tundub, et meid jälgitakse. Vaatame, kuidas see jätkub. Raske öelda, mis on selle eesmärk. Võib-olla peaks promootor valima poole ja selgitama meile, mida nad ootavad. Raske on teada, kuidas käituda,» selgitas Tänak rallit.fi-le.