Saaremaa rallile registreerus 147 ekipaaži, nende seas ka vanameister Murakas

Võistlejaid ootab ees üheksa kiiruskatset, mille jooksul läbitakse 104 katsekilomeetrit (asfaldil 14 protsenti). Ralli kogupikkuseks on 478,79 km. Avapäeval sõidetakse kolm ja teisel võistluspäeval kuus kiiruskatset.

«Võistlejate rivi sai pikk ja äge ning väga positiivne on näha noori proovimas Rally2-autot. Võistlustrass koosneb tänavu suuresti traditsioonilistest Saaremaa katsetest. Esimene päev on asfalti rohkem kui tavaliselt ning reede õhtul sõidetakse Oriküla katset paarisrajana, mees-mehe vastu. See tähendab, et Kuressaare linna vahel tänavu rallit ei sõideta.

Võistluse avamine ja lõpupoodiumi on nagu ikka Kuressaare keskväljakul, kuid autasustamise viime läbi laupäeva õhtul Kuressaare Spordikeskuses ralli järelpeo raames. Ma usun, et tulemas on põnev võistlus,» sõnas Saaremaa Rally võistluste juht Rasmus Uustulnd pressiteates.

Koduste meistrivõistluste hooaja viimase etapi stardirivi avab kahekordne Saaremaa ralli võitja Egon Kaur, kelle Hyundai i20 VRT auto kõrvalistmel võtab koha sisse Allan Birjukov.