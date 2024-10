Guardiola andis FIFA-le kõva hoobi

City ja Chelsea on kaks Inglise klubi, kes osalevad 15. juunist 13. juulini kuu aega kestval klubide MMil. Premier League'i hooaeg peaks algama augustis, mis tähendab, et kahe hooaja vahele jääb napp kuu, mille jooksul taastuda ja treenida uueks hooajaks.

«Ma arvan, et klubi palus liigal meie hooaja algust kaks või kolm nädalat edasi lükata, et saaksime pärast MMi puhkust, kuid see on absoluutselt keelatud. Premier League ütleb meile jah? Ei, absoluutselt mitte... Tänan neid väga,» ütles Guardiola reede hilisõhtul.