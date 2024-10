«Eesti riigis tuleb eelkõige lähtuda seadustest ja seadus ütleb, et spordielu riigis korraldab riik. Järgmisena kohalikud omavalitsused ja spordiorganisatsioonid. EOK on kodu spordi- ja liikumise katuseorganisatsioon. Minu programm käsitleb kõiki neid tasandeid, mida riik on kinnitanud spordipoliitika alustena.