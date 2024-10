Mis on juhtunud Sebastien Ogier' vankumatu kindlusega?

Juba ammu oli teada, et Ogier ei osale ka tänavu kõigil mõõduvõttudel. Aga pärast augusti alguse Soome ralli triumfi leidis ta end olukorrast, kus sarja üldliider Thierry Neuville oli vaid 27 punkti kaugusel. Nõnda otsustas kaheksakordne tšempion, et ei jäta enam ühtegi võistlust vahele. Tol hetkel jäi pidada neli etappi.

«Olen enda ja juhtunu peale väga pahane. Tiimist on kahju, andsin endast tõesti parima. Olen juba pikalt rääkinud, et mu peamine eesmärk on tiim MM-tiitlile aidata. Meil läks tegelikult seni hästi,» selgitas Ogier viimast intsidenti kohe pärast juhtunut.