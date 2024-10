VIDEO Tänaku boss luges eestlasele Kesk-Euroopa rallil sõnad peale

Abiteboul ei öelnud otseselt, mida Tänak peab tegema, kuid ridade vahelt kerkis esile selge sõnum. «Ott, sul on suur võimalus anda oma panus tiimide MM-tiitli lahingus. Vaatame, mida sa suudad teha. Kas see risk on eesmärgi suhtes seda väärt?,» märkis Abiteboul, et eestlane peaks rohkem mõtlema tiimi MM-tiitli peale. «Kui risk on kontrolli all, võid ilma piiranguteta pingutada.»