Neuville ja Ogier seisavad WRC revolutsioonile vastu

Mainekas uudistekanal Autosport raporteeris teisipäeval, et juba järgmisel WRC-sarja hooajal loobutakse hübriidtehnoloogiast. Teemat arutati varemgi, aga hiljuti korraldas rahvusvaheline autoliit FIA e-hääletuse, kus anti sõna tiimidele.

Kuuldavasti arutati tulemusi eilsel WRC komisjoni koosolekul. Väidetavalt langes valik elektriajamitest loobumisele. Tõenäoliselt tuleb ametlik kinnitus detsembris FIA mootorispordinõukogu istungil.

MM-sarja hübriidajastu algas 2022. aastal, kui umbes sada kilogrammi kaaluv agregaat asetati kõrgeima klassi ehk Rally1-autode kapoti alla. Eesmärk oli liikuda rohelisema tuleviku poole, ent paistab, et uuendus pole eesmärki täitnud, sest elektrijõudu kasutatakse üsna vähe ning seadeldise remondikulud on suured. Kui hübriid kaotatakse, asendatakse see lihtsalt sama palju kaaluva kastiga, et masinate tasakaal säiliks.

Viimase etapi eel Ott Tänakut 25 punktiga edestav Neuville tahab, et hübriid jääks, sest muidu oleksid autod liiga lihtsakoelised ja aeglased. «Mulle meeldib hübriidiga sõita, sest võimsama autoga on lõbusam. Saan aru, et meeskondadel on sellega probleeme, aga ma ei tea, kas nende kaotamine on mõistlik,» rääkis Neuville DirtFishile.

Ta jätkas: «Tahaksin hübriidiga jätkata, sest mulle meeldib see tehnoloogiline lisafaktor. Autod on nii väga algelised ja kui eemaldame hübriidi, siis nad on veel lihtsamad.»

Neuville'iga on sama meelt kaheksakordne maailmameister Sebastien Ogier. Ta ei mõista, miks nii pikalt etteplaneeritud muudatus heidetakse ühtäkki minema.