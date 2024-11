PRESSISEKTOR Millal saab Robert Virves võimaluse Rally1-autoga?

Reibas rõõm - Robert Virves

Räägime autorallist, sest Kagu-Hispaanias La Nucias peetud asfaldiralli pani kinni Eesti rallimees Robert Virves. Tõsi, kaasa sõitsid ka WRC autod, mille roolis Thierry Neuville ja Andreas Mikkelsen, ent nad tegid seda väljaspool arvestust ja ei läbinud viimast tehnilist kontrolli. Seega ametlik esikoht Rally2 autot juhtinud Virvesele. Kuna Ott Tänak on juba 37-aastane ja vaja on mantlipärijat, siis küsimus on, mida tähendab Hispaanias nähtud Virvese võimekus silmas pidades aastaid 2025 ja 2026?

«Virvesel on kindlasti olemas vajalik tase, et Rally-1 sarjas osaleda, kuid küsimus on rahas. Ott Tänakul oli hea tugi Oleg Grossi näol, äkki leidub Virvese jaoks samamoodi keegi,» arutles Jagomägi, tuues eraldi välja ka FIA uue süsteemi, mille kaudu pakuvad nad noortele sõitjatele võimalusi. Täpselt nõnda istutati tänavu Rally1-rooli ju Martinš Sesks ja Sami Pajari. «Miks mitte ei võiks Virves juba Rally Estonial Rally1-ga kihutada?»

Morn mure – kihlveopettused

Kui seni on kihlveopettused olnud Eestis teemaks enamasti jalgpallis, siis möödunud nädalal tõusis teema üles korvpalli kontekstis, sest alaliit on alustanud uurimist esiliigakohtumise Rae Koss/Hansaviimistlus vs. TSA Eurokomplekt osas.