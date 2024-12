Kirt, Šadeiko ja teised said pidulikud karjäärilõpu meened

Nõnda said kergejõustikuliidult sümboolse meene - seda neist tehtud karikatuuride näol - odaviske MM-hõbe ja EM-pronks Magnus Kirt, kaugushüppe sise-Euroopa meister Ksenija Balta, mitmevõistleja Grit Šadeiko, takistus- ja pikamaajooksja Kaur Kivistik ning kaugus- ja kolmikhüppaja Tähti Alver.

Kui Kivistiku, Alveri ja Balta taandumised on tõepoolest n-ö tänavused uudised, siis Šadeiko ja Kirdi puhul on tegemist lihtsalt niigi selge lukku löömisega, kuivõrd viimased paar aastat on mõlemad pühendunud ka rohkem treeneritööle.