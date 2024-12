FIA ümberkorraldused, millest Eesti on võitnud

Kui esimene neist oli mõneti ootuspärane – siiani seda ametit pidanud omaaegne ralliäss Michèle Mouton on juba 73-aastane – siis teine paras üllatus. Seda aga mitte Abeli tõusu, vaid ametist lahkunud Andrew Wheatley poole pealt.

Kui avalikkusele tuli 2022. aastast pukis olnud Wheatley lahkumine üllatusena, siis väljaanne Autosport kirjutab, et tema ootamatu lahkumine on lihtsalt piisk praeguses lahkumistemeres.

Kui zoom​'ida veidi välja, võiks antud nimekirja veelgi pikendada, sest viimase aasta jooksul on ametist lahkunud veel neli kõrget ametnikku.

Kuigi Autosport oma artiklis ühtegi (võimalikku) põhjust välja ei too, spekuleeritakse maailma meedias, et neid tuleb otsida-küsida FIA troonil istuva presidendi Mohammed Ben Sulayemi käest, kes on langenud tugeva (sisemise) kriitika osaliseks ning proovib enda positsiooni võimumängudega kuidagi tugevdada.