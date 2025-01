«Sel aastal on palju uusi teelõike, nii et jällegi on raske teada, mida oodata. Monte on alati väga ettearvamatu, nii et see teeb pikaajalise ettevalmistuse üsna keeruliseks. Peategelaseks on ilm ja me peame olema nädalavahetusel kõigeks valmis,» ütles Tänak hooaja avaetapi eel.

«Peamine asi, mida sellega seoses tuleb arvesse võtta, on rehvid, sest see mängib meie võistluse juures suurt rolli. Kõigil on palju teadmatust ja ma arvan, et see teeb Monte väga huvitavaks.

See on alati olnud keeruline võistlus, oleme siin küll poodiumile pääsenud, kuid pole olnud piisavalt tugevad, et võita. See on tõesti ainulaadne sündmus, millel on suur ajalugu ja siinset võitu hindaksin ma väga. See on alati eesmärk ja ütleme, et siinne karikas saaks auhinnakapis erilise koha.»​

Lisaks veidi muutunud võistlejate rivile on tänavu veel paar olulist uuendust.

​Esiteks, varasem rehvipakkuja Pirelli asendus Hankookiga.

Teiseks, mullu palju poleemikat tekitanud punktisüsteem tehti ümber. Lihtsustatult öeldes jagatakse peamised punktid (25) välja ralli, mitte laupäeva lõpuks. Pühapäevane ning punktikatse eraldiarvestus jääb, mõlemal juhul on võimalik teenida viis lisasilma.

Kolmandaks, ühelgi masinal pole enam pardal hübriidajamit.

AJAKAVA Kolmapäev, 22. jaanuar 17.01 – Testikatse Route de la Garde (3,3 km) Neljapäev, 23. jaanuar 19.05 – SS1 ​Digne-les-Bains – Chaudon-Norante 1 (19 km) 20.53 – SS2​ Faucon-du-Caire – Bréziers (21,2 km) 22.06 – SS3 ​Avançon – Notre-Dame-du-Laus 1 (14 km) Reede, 24. jaanuar 10.31 – SS4 Saint-Maurice – Aubessagne 1 (18,7 km) 11.34 – SS5 Saint-Léger-les-Mélèzes – La Bâtie-Neuve 1 (16,7 km) 12.42 – SS6 La Bréole – Selonnet 1 (18,3 km) 16.23 – SS7 Saint-Maurice La Bréole –​ Selonnet Aubessagne 2 (18,7 km) 17.26 – SS8 Saint-Léger-les-Mélèzes La Bréole –​ Selonnet La Bâtie-Neuve 2 (16,7 km) 18.34 – SS9 La Bréole La Bréole –​ Selonnet Selonnet 2 (18,3 km) Laupäev, 25. jaanuar 09.59 – SS10 La Motte-Chalancon La Bréole –​ Selonnet Saint-Nazaire 1 (27 km) 11.05 – SS11 Aucelon La Bréole –​ Selonnet Recoubeau-Jansac 1 (20,9 km) 12.08 – SS12 La Bâtie-des-Fonts La Bréole –​ Selonnet Aspremont 1 (17,9 km) 15.59 – SS13 La Motte-Chalancon La Bréole –​ Selonnet Saint-Nazaire 2 (27 km) 17.05 – SS14​ Aucelon La Bréole –​ Selonnet Recoubeau-Jansac 2 (20,9 km) 18.08 – SS15 La Bâtie-des-Fonts La Bréole –​ Selonnet Aspremont 2 (17,9 km) Pühapäev, 26. jaanuar 07.39 – SS16​ Avançon La Bréole –​ Selonnet Notre-Dame-du-Laus 2 (14 km) 09.32 – SS17​ Digne-les-Bains La Bréole –​ Selonnet Chaudon-Norante 2 (19 km) 13.15 – SS18 La Bollène-Vésubie La Bréole –​ Selonnet Peïra-Cava​ (17,9 km)